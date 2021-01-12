Александр Большунов-старший, отец победителя «Тур де Ски» и лидера общего зачета Кубка мира Александра Большунова, в интервью «РИА Новости» рассказал о возможном переходе сына в биатлон.

— И напоследок. Недавно Сашу спросили о возможном уходе в биатлон, и он такое развитие своей карьеры допустил. Одобрите выбор сына, если он все-таки на это решится?

— Давным-давно я ему говорил: «Сань, нужно в биатлон». Он, между прочим, стреляет прекрасно. У него и оружие свое есть. Он был еще маленьким, мы ходили на лыжах, и я его настраивал на биатлон. Но это затратный вид спорта, и тогда у нас не получилось. Я ему говорил: «Сынок, добьешься в лыжах того, чего желаешь, а там можно перейти в биатлон». Этот разговор у нас был давно. Это жизнь, и по ее течению людям свойственно вносить какие-то коррективы. Время покажет.

— Сейчас биатлонной сборной Большунов пригодился бы.

— Я раньше смотрел биатлон, а сейчас не смотрю, потому что одни лыжи... А так слежу, 43 гонки без медалей — и вот победа! Нужно просто трудиться, без труда никакого движения не будет.

Сборная России одержала победу в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе и прервала серию из 43 гонок без медалей.