Отец российского лыжника Александра Большунова Большунов — старший высказался о скандальном эпизоде в финском Лахти.

«А как оценивать ситуацию, когда заходишь в финишный створ, допустим, соперник идет посередине, а ты его обходишь справа по полосе? И когда ты идешь по своей полосе и обгоняешь его, а тут он не просто сгоняет тебя, а просто в рекламные щиты сталкивает. Как это иначе можно расценить? Это эмоции, и вчера падение не просто так было. Это просто скотство, это не нужно терпеть! Нужно бороться в честной борьбе», — цитирует Большунова «РИА Новости».

На финишной прямой Мяки подрезал россиянина, после чего тот махнул в сторону и ударил финна лыжной палкой. После финиша Большунов на скорости въехал в Мяки и уронил соперника.

После гонки Большунов был дисквалифицирован. Результат российской команды, в которой помимо него бежали Алексей Червоткин, Евгений Белов и Денис Спицов, был аннулирован.