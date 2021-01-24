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Отец Большунова — о дисквалификации Александра: «Это просто скотство, это не нужно терпеть!»

15:45
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Отец российского лыжника Александра Большунова Большунов — старший высказался о скандальном эпизоде в финском Лахти.

«А как оценивать ситуацию, когда заходишь в финишный створ, допустим, соперник идет посередине, а ты его обходишь справа по полосе? И когда ты идешь по своей полосе и обгоняешь его, а тут он не просто сгоняет тебя, а просто в рекламные щиты сталкивает. Как это иначе можно расценить? Это эмоции, и вчера падение не просто так было. Это просто скотство, это не нужно терпеть! Нужно бороться в честной борьбе», — цитирует Большунова «РИА Новости».

На финишной прямой Мяки подрезал россиянина, после чего тот махнул в сторону и ударил финна лыжной палкой. После финиша Большунов на скорости въехал в Мяки и уронил соперника.

После гонки Большунов был дисквалифицирован. Результат российской команды, в которой помимо него бежали Алексей Червоткин, Евгений Белов и Денис Спицов, был аннулирован.

Видео скандального финиша Большунова: стычка с финном на трассе и после гонки

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210124/bolshunov-1594367683.html

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