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Отбор в сборную России на первые этапы Кубка мира пройдет на ноябрьском сборе

17:56

Тренерский штаб сборной России определится с составом на первые этапы Кубка мира на сборах в финском Рованиеми, сообщает «РИА Новости». Пройдут они с 20 по 23 ноября.

— Отбор будет проведен в Рованиеми в период с 20 по 23 ноября, — сказал тренер сборной Юрий Бородавко.

Первый этап Кубка мира нового сезона пройдет в финской Руке с 29 ноября по 1 декабря.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191021/1560037566.html

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