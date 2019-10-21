Отбор в сборную России на первые этапы Кубка мира пройдет на ноябрьском сборе

Тренерский штаб сборной России определится с составом на первые этапы Кубка мира на сборах в финском Рованиеми, сообщает «РИА Новости». Пройдут они с 20 по 23 ноября.

— Отбор будет проведен в Рованиеми в период с 20 по 23 ноября, — сказал тренер сборной Юрий Бородавко.

Первый этап Кубка мира нового сезона пройдет в финской Руке с 29 ноября по 1 декабря.