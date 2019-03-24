Остберг победила в общем зачете Кубка мира, Непряева - 2-я, Белорукова - 8-я

Норвежская лыжница Ингвильд Остберг выиграла общий зачет Кубка мира. 28-летняя спортсменка набрала 1654 очка.

Второе место заняла россиянка Наталья Непряева (1431), третье - еще одна представительница Норвегии Тереза Йохауг (1322). В десятку также попала российская лыжница Юлия Белорукова - она стала 8-й (853).

1. Ингвильд Остберг (Норвегия) - 1654

2. Наталья Непряева (Россия) - 1431

3. Тереза Йохауг (Норвегия) - 1322

4. Криста Пармакоски (Финляндия) - 1316

5. Стина Нильссон (Швеция) - 1072

6. Джессика Диггинс (США) - 1005

8. Юлия Белорукова (Россия) - 853...

12. Анастасия Седова (Россия) - 613...

29. Мария Истомина (Россия) - 268...

33. Анна Нечаевская (Россия) - 215...

39. Лидия Дуркина (Россия) - 175...

46. Наталья Матвеева (Россия) - 145...

58. Елена Соболева (Россия) - 101...

63. Алиса Жамбалова (Россия) - 56

64. Анна Жеребятьева (Россия) - 56...

74. Евгения Шаповалова (Россия) - 42...

85. Татьяна Алешина (Россия) - 21...

107. Аида Баязитова (Россия) - 7

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