Остберг победила в общем зачете Кубка мира, Непряева - 2-я, Белорукова - 8-я

Норвежская лыжница Ингвильд Остберг выиграла общий зачет Кубка мира. 28-летняя спортсменка набрала 1654 очка.
Второе место заняла россиянка Наталья Непряева (1431), третье - еще одна представительница Норвегии Тереза Йохауг (1322). В десятку также попала российская лыжница Юлия Белорукова - она стала 8-й (853).
1. Ингвильд Остберг (Норвегия) - 1654
2. Наталья Непряева (Россия) - 1431
3. Тереза Йохауг (Норвегия) - 1322
4. Криста Пармакоски (Финляндия) - 1316
5. Стина Нильссон (Швеция) - 1072
6. Джессика Диггинс (США) - 1005
8. Юлия Белорукова (Россия) - 853...
12. Анастасия Седова (Россия) - 613...
29. Мария Истомина (Россия) - 268...
33. Анна Нечаевская (Россия) - 215...
39. Лидия Дуркина (Россия) - 175...
46. Наталья Матвеева (Россия) - 145...
58. Елена Соболева (Россия) - 101...
63. Алиса Жамбалова (Россия) - 56
64. Анна Жеребятьева (Россия) - 56...
74. Евгения Шаповалова (Россия) - 42...
85. Татьяна Алешина (Россия) - 21...
107. Аида Баязитова (Россия) - 7