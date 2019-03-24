17:42 | Лыжные гонки

Остберг победила в общем зачете Кубка мира, Непряева - 2-я, Белорукова - 8-я

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Норвежская лыжница Ингвильд Остберг выиграла общий зачет Кубка мира. 28-летняя спортсменка набрала 1654 очка. 

Второе место заняла россиянка Наталья Непряева (1431), третье - еще одна представительница Норвегии Тереза Йохауг (1322). В десятку также попала российская лыжница Юлия Белорукова - она стала 8-й (853). 

1.            Ингвильд Остберг (Норвегия) - 1654

2.            Наталья Непряева (Россия) - 1431

3.            Тереза Йохауг (Норвегия) - 1322

4.            Криста Пармакоски (Финляндия) - 1316

5.            Стина Нильссон (Швеция) - 1072

6.            Джессика Диггинс (США) - 1005

8.            Юлия Белорукова (Россия) - 853...

12.          Анастасия Седова (Россия) - 613...

29.          Мария Истомина (Россия) - 268...

33.          Анна Нечаевская (Россия) - 215...

39.          Лидия Дуркина (Россия) - 175...

46.          Наталья Матвеева (Россия) - 145...

58.          Елена Соболева (Россия) - 101...

63.          Алиса Жамбалова (Россия) - 56

64.          Анна Жеребятьева (Россия) - 56...

74.          Евгения Шаповалова (Россия) - 42...

85.          Татьяна Алешина (Россия) - 21...

107.       Аида Баязитова (Россия) - 7

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