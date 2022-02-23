Опубликован кадр фотофиниша лыжной эстафеты на ЧМ у юниоров, после которого у России отняли золото

Опубликован кадр фотофиниша эстафеты на ЧМ U20, после которого у России отняли золото

Сайт норвежского издания NRK опубликовал снимок фотофиниша женской лыжной эстафеты на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Лигне.

На турнире Россия выиграла серебряные медали, уступив Норвегии на финише 0,1 секунды.

Фотофиниш женской эстафеты на юниорском ЧМ. FIS

Третье место в женской эстафете на чемпионате мира среди юниоров заняла команда Германии.

В четверг, 24 февраля, пройдут гонки классическим стилем у мужчин и женщин на ЧМ U23.