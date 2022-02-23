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Опубликован кадр фотофиниша лыжной эстафеты на ЧМ у юниоров, после которого у России отняли золото

Опубликован кадр фотофиниша эстафеты на ЧМ U20, после которого у России отняли золото
Анна Горшкова
Корреспондент
Евгения Крупицкая.
Фото Global Look Press
Фотофиниш женской эстафеты на юниорском ЧМ.
Фото FIS
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Сайт норвежского издания NRK опубликовал снимок фотофиниша женской лыжной эстафеты на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Лигне.

На турнире Россия выиграла серебряные медали, уступив Норвегии на финише 0,1 секунды.

Фотофиниш женской эстафеты на юниорском ЧМ. Фото FIS
Фотофиниш женской эстафеты на юниорском ЧМ.
FIS

Третье место в женской эстафете на чемпионате мира среди юниоров заняла команда Германии.

В четверг, 24 февраля, пройдут гонки классическим стилем у мужчин и женщин на ЧМ U23.

Источник: https://www.nrk.no/sport/russland-jublet-ellevilt-for-vm-gull-_-sa-viste-det-seg-at-norge-krysset-malstreken-forst-1.15866939
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная России по лыжным гонкам
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