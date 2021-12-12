«Он очень опасен». Клебо оценил форму Сергея Устюгова на старте олимпийского сезона

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался по поводу результатов россиянина Сергея Устюгова на старте олимпийского сезона — 2021/2022.

«Устюгов выглядит бодрее, чем когда-либо. За этим интересно наблюдать. Он очень опасен. Это касается и следующих гонок, и Олимпиады», — цитирует Клебо VG.

В спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Давосе Клебо и Устюгов боролись за победу. В итоге победу одержал россиянин.