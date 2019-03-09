"Он невероятно хорош". Клебо - о Большунове

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что будет использовать свои сильные стороны в борьбе с Александром Большуновым за первое место в общем зачете Кубка мира. 22-летний россиянин сегодня выиграл марафон на этапе в Осло, вторым стал Максим Вылегжанин, третьим - Андрей Ларьков.

- Большунов, конечно, очень силен. Сегодня он доказал, что невероятно хорош, - приводит слова Клебо VG. - Я старался изо всех сил, но он был лучше меня. Я просто должен попытаться использовать свои сильные стороны. В будущем определяющими станут спринтерские гонки. Это будет интересно. Большунов показывает, что находится в хорошей форме. Борьба будет тяжелой.

Напомним, Большунов возглавляет общий зачет Кубка мира, имея в активе 1230 очков. Клебо с 1181 баллом занимает второе место.

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