Лыжник Худиев — о возвращении на международные старты без фтора: «Нельзя просто все выкинуть и купить новые лыжи»

Россиянин Омар Худиев выиграл лыжный марафон La Diagonella в Швейцарии, но после финиша его лыжи забрали на проверку на фтор, который уже пару лет запрещен, и в результате Омар был релегирован на последнее место — фтор нашли. О том, какие сложности могут возникнуть у сборной России при возвращении на международные старты, лыжник рассказал «СЭ».

— Рано или поздно сборной придется ехать на международные старты, где фтором пользоваться нельзя. Насколько, как ты думаешь, это будет болезненный и чреватый проблемами процесс?

— Много думал над этим. И в этом плане я, наверное, первопроходец. Окажется сильно проще, если у ребят из сборной будет машина для проверки на фтор. Может быть, она уже сейчас есть.

Дело в том, что тот пул лыж, который есть у Большунова, Червоткина, Якимушкина, Коростелева, проще обесфторить, чем покупать новые. Каждый лыжник годами собирает тот «золотой фонд», на котором бегает. Нельзя просто все выкинуть и купить новые лыжи и рассчитывать на то, что они поедут, как все те, которые ты копил годами. Поэтому я думаю, что сборная будет и обесфторивать лыжи, и, конечно, постепенно покупать новые, которые никогда не готовили с фтором, — сказал Худиев «СЭ».