Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 16:35

Лыжник Худиев — о возвращении на международные старты без фтора: «Нельзя просто все выкинуть и купить новые лыжи»

Сергей Лисин
автор отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Омар Худиев.
Фото соцсети

Россиянин Омар Худиев выиграл лыжный марафон La Diagonella в Швейцарии, но после финиша его лыжи забрали на проверку на фтор, который уже пару лет запрещен, и в результате Омар был релегирован на последнее место — фтор нашли. О том, какие сложности могут возникнуть у сборной России при возвращении на международные старты, лыжник рассказал «СЭ».

— Рано или поздно сборной придется ехать на международные старты, где фтором пользоваться нельзя. Насколько, как ты думаешь, это будет болезненный и чреватый проблемами процесс?

— Много думал над этим. И в этом плане я, наверное, первопроходец. Окажется сильно проще, если у ребят из сборной будет машина для проверки на фтор. Может быть, она уже сейчас есть.

Дело в том, что тот пул лыж, который есть у Большунова, Червоткина, Якимушкина, Коростелева, проще обесфторить, чем покупать новые. Каждый лыжник годами собирает тот «золотой фонд», на котором бегает. Нельзя просто все выкинуть и купить новые лыжи и рассчитывать на то, что они поедут, как все те, которые ты копил годами. Поэтому я думаю, что сборная будет и обесфторивать лыжи, и, конечно, постепенно покупать новые, которые никогда не готовили с фтором, — сказал Худиев «СЭ».

Омар Худиев. «Ни одного намека, что к русским плохо относятся». Российский лыжник выиграл марафон и был дисквалифицирован за фтор
Читайте также
«Зенит» скоро объявит о сделке на 40 млн, «Динамо» нашло топовых россиян вместо Бителло. Трансферные слухи РПЛ
США в ожидании первого дня Трампа у власти. Что пишут СМИ
Инаугурация Трампа проходит в Вашингтоне в понедельник 20 января
«Зенит»: Луис Энрике — на вход, Артур и Вендел — на выход. Все подробности трансферов
Зарезавший женщину в Москве спрятал ее тело в «Запорожце» Гоши Куценко
В Москве осудили супругов на 3,5 и 4,5 года колонии за доведение подростка до суицида
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Российский лыжник — о релегации за фтор: «Они даже извинились за ситуацию»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости