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Лыжные гонки

28 октября 2025, 12:40

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Одд Мартинсен умер в возрасте 82 лет

Руслан Минаев

Норвежский лыжник Одд Мартинсен умер в возрасте 82 лет, сообщает телеканал NRK.

Он становился олимпийским чемпионом Игр 1968 года, завоевав золото в эстафете и серебро в гонке на 30 км. На Олимпиаде-1976 он стал вторым в эстафете. На его счету также золото, серебро и три бронзы чемпионатов мира.

После завершения профессиональной карьеры работал спортивным функционером. С 1986 по 2002 год возглавлял комитет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по лыжным гонкам.

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