Сундбю о ситуации в лыжных гонках: «У мужчин полное отсутствие международной конкуренции. Это пугает»

Двукратный олимпийский чемпион из Норвегии Мартин Сундбю раскритиковал ситуацию в лыжных гонках из-за тотального превосходства норвежцев.

«У мужчин наблюдается полное отсутствие международной конкуренции. Это пугает. Ее просто нет. Перед Олимпиадой, как было в этом году, невозможно назвать хотя бы одного не норвежца фаворитом в борьбе за медали, да даже претендентом на попадание в четверку лучших», — приводит VG слова Сундбю.

Он также поделился мнением о влиянии отстранения России на доминирование норвежских лыжников.

«Можно пенять на то, что Россия выбыла из борьбы, но нет никого, кто мог бы занять их место» — добавил Сундбю.

Все российские лыжники были отстранены от турниров под эгидой FIS с весны 2022 года. В декабре 2025-го CAS удовлетворил апелляцию российской стороны о недопуске спортсменов к международным стартам, после чего россияне получили право подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус для выступления на соревнованиях под эгидой FIS. На Олимпийских играх-2026 в Милане Россию представляли всего два лыжника — Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max