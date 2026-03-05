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Лыжные гонки

5 марта, 10:40

Легков — о чемпионате России в Южно-Сахалинске: «Трассы широкие, идеальные»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Олимпийский чемпион Александр Легков поделился с «СЭ» впечатлениями о Южно-Сахалинске, где проходит чемпионат России по лыжным гонкам.

— Каждый год хорошо отзываюсь об этом месте. Трассы широкие, идеальные. Погода немножко не радует с точки зрения весны, но здесь условия для всех одинаковые. Под это тоже можно подстроиться. Все прекрасно, много болельщиков. И здорово, что в новом месте.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2026 проходит в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта.

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Александр Легков
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