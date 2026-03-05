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Лыжные гонки

5 марта, 10:55

Легков: «Руководству нужно возвращать наших спортсменов как можно скорее»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Олимпийский чемпион Александр Легков поделился с «СЭ» мнением о возвращении российских лыжников на международные соревнования.

— Говорили о том, что отстранение может хорошо сказаться на наших молодых лыжниках.

— Мы говорили о том, что наше отстранение хорошо скажется на наших молодых лыжниках только вначале. Это было здорово, да. Но сейчас, конечно, хочется поскорее вернуться. Потому что видим, что мы проигрываем во многом: в прохождении трассы, смазке, тактике. Это все нужно поскорее исправлять.

— Вы за любые способы возвращения?

— Это уже не нам решать. Руководству нужно думать об этом. Оно должно реально смотреть на вещи и возвращать наших спортсменов как можно скорее.

— Уровень лыж за четыре года как-то просел?

— Сложно анализировать. В России, мне кажется, все одно и то же. Молодые появляются, и это здорово. Нужно смотреть уровень наших спортсменов, когда мы вернемся на международные соревнования. Тогда станет понятнее.

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Александр Легков
Сборная России по лыжным гонкам
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