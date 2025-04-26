Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 11:23

Легков — о намерении Губерниева стать президентом ФЛГР: «Посмотрим, есть ли у него перспективы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийский чемпион Александр Легков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о намерении комментатора Дмитрия Губерниева баллотироваться на пост президента ФЛГР.

«Ничего не думаю про баттл Губрниева и Вяльбе, смотрю со стороны. Не слежу особо за этим. Но я в курсе. Если Губерниев намерен, пускай баллотируется. Может быть, такие разговоры идут с учетом тренда на объединение федераций. Но я считаю, что Вяльбе на своем месте. Есть ли у Губерниева перспективы как у функционера? Вот и посмотрим. Станет — посмотрим», — сказал Легков «СЭ».

Елена Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Следующие выборы главы организации пройдут в 2026-м.

Александр Легков
Дмитрий Губерниев
Читайте также
Американский журналист рассказал о преступлениях киевского режима в ЛНР и ДНР
В Красноярском крае судья умер во время футбольного матча
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Президент Литвы призвал пересмотреть некоторые христианские постулаты
«Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» в гостевом матче РПЛ
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче плей-офф НХЛ
Популярное видео
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Источник: дом родителей Большунова в Брянской области уничтожен прямым попаданием боеприпаса

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости