Легков — о намерении Губерниева стать президентом ФЛГР: «Посмотрим, есть ли у него перспективы»

Олимпийский чемпион Александр Легков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о намерении комментатора Дмитрия Губерниева баллотироваться на пост президента ФЛГР.

«Ничего не думаю про баттл Губрниева и Вяльбе, смотрю со стороны. Не слежу особо за этим. Но я в курсе. Если Губерниев намерен, пускай баллотируется. Может быть, такие разговоры идут с учетом тренда на объединение федераций. Но я считаю, что Вяльбе на своем месте. Есть ли у Губерниева перспективы как у функционера? Вот и посмотрим. Станет — посмотрим», — сказал Легков «СЭ».

Елена Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Следующие выборы главы организации пройдут в 2026-м.