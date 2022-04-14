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Сегодня, 19:05

Дементьева не смущают постоянные победы Большунова на российских стартах

Наталья Марьянчик
Обозреватель
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Евгений Дементьев.
Фото «СЭ»

Олимпийский чемпион 2006 года Евгений Дементьев заявил, что российские соревнования по лыжным гонкам не теряют в интриге и популярности, даже при постоянных победах в них лидера сборной, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

— Будут ли интересны соревнования, где Большунов выигрывает все гонки, в которых принимает участие?

— На Кубке мира было примерно то же самое, за победу во всех гонках боролись Большунов и Клебо. Тем более, впереди целый подготовительный период, может многое поменяться. У нас подрастают отличные юниоры, им вообще на руку, если получится весь сезон соревноваться с лучшими сборниками.

Евгений Дементьев. «Спортом давно перегорел, быть тренером мне неинтересно». Олимпийский чемпион Дементьев — о завершении карьеры
Александр Большунов
Евгений Дементьев
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