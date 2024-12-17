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Олимпийская чемпионка Сметанина переведена на лечение в Санкт-Петербург

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Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина, перенесшая обширный инсульт, переведена на лечение в медицинский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге, сообщает в своем Telegram-канале президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк.

15 декабря Семенюк сообщал, что известная лыжница находится в реанимации Коми республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии, без сознания, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В тот же день родной брат спортсменки Федор Сметанин сообщал ТАСС, что у Сметаниной парализована правая часть тела, она «в сознании, открывает глаза, ест, но не разговаривает».

Раиса Сметанина. Легендарная лыжница Раиса Сметанина попала в реанимацию. У нее был инсульт

Раисе Сметаниной 72 года. Помимо четырех золотых медалей, в ее активе пять серебряных и одна бронзовая награда Олимпийских игр. Также Сметанина завоевала по четыре золотые, серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира.

Источник: ТАСС
Раиса Сметанина
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