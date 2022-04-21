Олимпийская чемпионка из Норвегии Фалла завершила карьеру

Олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира Майкен Фалла объявила о завершении карьеры, информирует VG.

«Я достигла всего, о чем мечтала. В последнее время я чувствовала, что организм уже не переносил нагрузки, как раньше. Наверное, сейчас настало время позаботиться о себе», — заявил лыжница.

31-летняя Фалла является олимпийской чемпионкой Игр в Сочи в спринте, также на счету спортсменки по одной серебряной и бронзовой медали Олимпиады 2018 года. Пять раз норвежка становилась чемпионкой мира.