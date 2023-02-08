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Сегодня, 14:30

Чепалова о Губерниеве: «Его подход допустим»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Трехкратная олимпийская чемпионка, советник президента ФЛГР Юлия Чепалова в интервью «СЭ» рассказала о своем отношении к деятельности спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, с которым у Елены Вяльбе давний конфликт.

— Давайте тут фамилия Губерниева прозвучит. Это же тоже подход, как раз для шоу.

— Отчасти это допустимый подход, да. Для развития что-то надо делать. Не знаем, что сделать? Давайте хоть что-нибудь сделаем!

— Но с Еленой Валерьевной у них конфликт. Может, им помириться уже?

— У них свои тараканы, они сами разберутся. Я уверена, Елена Валерьевна найдет выход, и все будет нормально. Если чем могу — я помогу, — сказала Чепалова.

Юлия Чепалова. «Я бы и сейчас все отдала, чтобы сняться в Playboy». Честное интервью Юлии Чепаловой

Дмитрий Губерниев
Елена Вяльбе
Юлия Чепалова
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