Чепалова о Губерниеве: «Его подход допустим»

Трехкратная олимпийская чемпионка, советник президента ФЛГР Юлия Чепалова в интервью «СЭ» рассказала о своем отношении к деятельности спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, с которым у Елены Вяльбе давний конфликт.

— Давайте тут фамилия Губерниева прозвучит. Это же тоже подход, как раз для шоу.

— Отчасти это допустимый подход, да. Для развития что-то надо делать. Не знаем, что сделать? Давайте хоть что-нибудь сделаем!

— Но с Еленой Валерьевной у них конфликт. Может, им помириться уже?

— У них свои тараканы, они сами разберутся. Я уверена, Елена Валерьевна найдет выход, и все будет нормально. Если чем могу — я помогу, — сказала Чепалова.