Олимпийская чемпионка Баранова-Масалкина оценила вклад Вяльбе в лыжные гонки

Олимпийская чемпионка Турина-2006 Наталья Баранова-Масалкина в разговоре с «СЭ» оценила вклад главы ФЛГР Елены Вяльбе в лыжные гонки России.

— На Олимпиаде-2006 главным тренером была Елена Вяльбе. Каким она была тренером?

— Елена Валерьевна всегда есть и остается справедливой.

— Как оцените ее вклад в лыжные гонки России?

— Ее вклад очевиден. Лыжные гонки являются одним из приоритетных зимних видов спорта в России. Уровень наших спортсменов говорит сам за себя. Несмотря на то что на последней Олимпиаде выступали всего два лыжника, я считаю, что Савелий Коростелев достойно показал себя в Италии. К сожалению, мы имеем то, что имеем на сегодняшний день. У нас в России проходит ряд соревнований, в которых идет острое соперничество и конкуренция. Это говорит о том, что лыжный спорт живет и развивается, несмотря на все преграды. Считаю, что хороший толчок дало то, что лидеры соревнуются вместе с молодежью. Таким образом растут наши молодые спортсмены. Из года в год появляются звездочки, — сказала Баранова-Масалкина «СЭ».