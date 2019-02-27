Олег Перевозчиков: "Над Вылегжаниным взяло верх желание что-то доказать"

Тренер Максима Вылегжанина Олег Перевозчиков назвал причины неудачи российского лыжника в гонке с раздельным стартом на 15 км классикой. Вылегжанин занял 33-е место, гонка стала последней в его карьере на чемпионатах мира. По окончании сезона он завершит карьеру.

- Сам результат Максима не так сильно расстраивает, больше огорчает, что над ним взяло верх желание доказать что-то, - цитирует ТАСС Перевозчикова. - Если бы он немного спокойнее начал гонку, результат получился бы иным. Но у человека так много всего накопилось, что желание показать высокий результат было очень большим, и оно преобладало над разумом.