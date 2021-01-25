Олег Матыцин призвал не политизировать ситуацию с Большуновым

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался против политизации ситуации с российским лыжником Александром Большуновым.

«Я считаю недопустимым излишне политизировать данную ситуацию, — цитируют Матыцина «РИА Новости». — Некоторые зарубежных СМИ начали говорить, что это — демонстрация отсутствия культуры в России. Я считаю, нельзя так огульно давать оценку нашим спортсменам и нашей стране. Они выдающиеся люди и, как правило, демонстрировали высокую ответственность».

По словам Матыцина, ситуацию нужно оценивать объективно. Он отказался давать свою оценку, так как не знает всей картины и делал выводы по отчетам СМИ.

Ранее Большунов ударил палкой финского лыжника Йони Мяки во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти, а после финиша врезался в него. Этот инцидента привел к дисквалификации сборной России.