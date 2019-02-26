Оглашен состав сборной России на 15 км классикой

Стал известен состав мужской сборной России на 15-километровую гонку классическим стилем на чемпионате мира-2019, сообщает пресс-служба ФЛГР. Дистанцию побегут Александр Большунов, Александр Бессмертных, Максим Вылегжанин и Андрей Ларьков.

Гонка состоится 27 февраля, начало - в 16.00 по московскому времени.

На счету росийских лыжников на чемпионате мира в Зефельде два серебра и две бронзы. Серебряные награды завоевали Большунов в скиатлоне, Большунов и Глеб Ретивых в командном спринте, а бронзу - Ретивых в индивидуальном спринте и Наталья Непряева в скиатлоне.