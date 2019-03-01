Офицер полиции, снявший на видео задержание лыжника Хауке, отстранен от должности

Офицер полиции, который снял на видео задержание австрийского лыжника Макса Хауке, отстранен от должности. По информации Krone, прокуратура Инсбрука обвиняет полицейского в разглашении служебной тайны.

На видео, которое распространилось по сети, Хауке делает себе переливание крови.

Напомним, что Хауке, его соотечественник Доминик Балдауф, представитель Казахстана Алексей Полторанин и эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв признались в использовании кровяного допинга на чемпионате мира в Зеефельде. Сейчас они освобождены из-под ареста.