"Нужно не креститься, а тактику продумывать". Губерниев "уколол" Вяльбе

Российский комментатор Дмитрий Губерниев после финиша мужской 50-километровой гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта раскритиковал тренерский штаб за неудачную тактику. Победу в гонке одержал норвежец Ханс Кристер Холунн, вторым стал Александр Большунов. Всего россияне в мужском зачете взяли пять серебряных медалей и одну бронзовую против шести золотых и двух бронзовых у норвежцев.

- Нашему тренерскому штабу нужно не креститься, а продумывать тактику, - сказал Губерниев в эфире "Матч ТВ". - У нас такое не принято, а у норвежцев работает.

В эфире гонки показывали крестящуюся главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе. Ранее она позволила себе острые высказывания в адрес Губерниева.