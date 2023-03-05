Норвежский журналист заявил, что «русских патриотов» Большунова и Степанову не вернут в мировые лыжи

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт высказался о возможном возвращении российских лыжников в международные турниры.

«Не согласен ни с чьим мнением о том, что Россию допустят на международные турниры в следующем году. FIS и Йохан Элиаш, в частности, хотели бы вернуть Россию как можно скорее, замаскировав ее под нейтральным флагом, но, думаю, что протесты и сопротивление со стороны многих стран будут слишком сильными. Больше всего негатива и сопротивления будет в отношении «русских патриотов» Большунова и Степановой. Вряд ли они будут соревноваться на международном уровне в следующем сезоне. Таким же будет результат планов МОК по включению российских спортсменов в Париж в 2024-м году. Так что никаких российских спортсменов даже под нейтральным флагом в следующем году мы не увидим», — приводит Sport24 слова журналиста.

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских атлетов от участия в международных соревнованиях. В октябре организация продлила отстранение на сезон-2022/23.

