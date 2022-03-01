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Сегодня, 15:41

Клебо досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Клебо досрочно выиграл «Большой хрустальный глобус», так как российские лыжники пропустят заключительные этапы КМ
Роман Шишов
Корреспондент
Йоханнес Клебо.
Фото Getty Images

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо гарантировал себе победу в общем зачете Кубка мира 2022 года. «Большой хрустальный глобус» достанется ему, так как российские лыжники пропустят заключительные этапы КМ.

Клебо имеет 1375 очков и теперь недосягаем для идущего на втором месте россинина Александра Большунова (878 очков). На третьем месте идет финн Ийво Нисканен (585), который и так не имел математических шансов подняться на первое место.

Таким образом, Клебо выиграет свой третий «Большой хрустальный глобус» в карьере и опередит по количеству трофеев Большунова, у которого две победы.

Сегодня, 1 марта, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российские лыжники завершили международный сезон, они пропустят оставшиеся этапы Кубка мира.

25-летний Клебо на прошедшей Олимпиаде в Пекине завоевал золото в спринте и командном спринте, серебро в эстафете и бронзу в разделке. 25-летний Большунов на Играх-2022 завоевал пять медалей (золото в скиатлоне, эстафете и масс-старте, а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте).

Александр Большунов
Йоханнес Клебо
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