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Лыжные гонки

13 февраля 2025, 20:02

Норвежский лыжник высказался против участия Большунова в гонке в Италии

Сергей Ярошенко
Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпион Олимпийских игр в Пекине в командном спринте норвежский лыжник Эрик Вальнес высказался против участия Александра Большунова в гонке Moonlight Classic в Южном Тироле (Италия).

Александр Большунов.Большунов впервые за три года заявился на международный старт. Побежит ночью и под российским флагом

«Он указан в протоколах, а соревнование является широко известной лыжной гонкой, — цитирует TV 2 Вальнеса. — Я думаю, что им (организаторам) следует придерживаться решений сообщества и не устанавливать свои собственные правила. Это немного обидно. Это не так должно работать».

13 февраля Большунов выступит в 30-километровой гонке, в старт-листе возле фамилии лыжника был указан флаг России. Это стало возможным, так как Moonlight Classic проводится не под эгидой FIS. Российские лыжники не выступают на международных соревнованиях с 2022 года.

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Александр Большунов
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