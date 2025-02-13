Норвежский лыжник высказался против участия Большунова в гонке в Италии

Чемпион Олимпийских игр в Пекине в командном спринте норвежский лыжник Эрик Вальнес высказался против участия Александра Большунова в гонке Moonlight Classic в Южном Тироле (Италия).

«Он указан в протоколах, а соревнование является широко известной лыжной гонкой, — цитирует TV 2 Вальнеса. — Я думаю, что им (организаторам) следует придерживаться решений сообщества и не устанавливать свои собственные правила. Это немного обидно. Это не так должно работать».

13 февраля Большунов выступит в 30-километровой гонке, в старт-листе возле фамилии лыжника был указан флаг России. Это стало возможным, так как Moonlight Classic проводится не под эгидой FIS. Российские лыжники не выступают на международных соревнованиях с 2022 года.