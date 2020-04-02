Норвежский лыжник увеличил марафонский рекорд до 528 км

В Норвегии, несмотря ни на что, продолжается безумный челлендж лыжников по непрерывным забегам на большие расстояния. Новый рекорд в среду установил 45-летний Хенрик Солли. В честь своего дня рождения он прошел на лыжах 528 км за 32 часа. Забег происходил на круге длиной 5,5 км. Таким образом рекордсмен намотал 96 кругов. Часть дистанции он преодолел в компании своих друзей.

Прежний рекорд, установленный несколько дней назад, равнялся 516 км за 31 час. Между тем, как сообщает VG, в Норвегии усиливается критика этого проекта. Некоторые потенциальные рекордсмены заканчивают свои забеги в полном истощении организма, и потом долго находятся в состоянии, близком к коме. В нынешней ситуации пандемии это не самый лучший вариант даже для крепких спортсменов.