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Сегодня, 18:52

Норвежский лыжник Клебо заразился коронавирусом

Алина Савинова
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Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сообщил, что заразился коронавирусом.

«Сегодня мне поставили диагноз «коронавирус». Я не прикован к постели, но и не здоров. Я не тренировался с воскресенья, когда почувствовал, что нахожусь не в самом лучшем состоянии. Теперь я надеюсь, что вернусь в строй как можно скорее», — цитирует Клебо VG.

27-летний норвежец пять раз становился чемпионом Олимпийских игр, девять раз выигрывал чемпионат мира и трижды — многодневную гонку «Тур де Ски». Также Клебо является четырехкратным обладателем Кубка мира и рекордсменом среди мужчин по количеству побед в рамках ежегодного соревнования по лыжным гонкам под эгидой FIS за всю историю (60).

Первый этап Кубка мира сезона-2023/24 пройдет с 24 по 26 ноября в финской Руке. Российские лыжники отстранены от соревнований.

Источник: https://www.vg.no/sport/langrenn/i/JQ9q2j/johannes-hoesflot-klaebo-har-faatt-corona-rett-foer-sesongstart
Йоханнес Клебо
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