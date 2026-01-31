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Лыжные гонки

31 января, 15:35

Норвежский лыжник Клебо перенес свадьбу из-за большого количества планов на 2026 год

Анастасия Пилипенко
Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо объявил о переносе даты своей свадьбы. Церемония бракосочетания с его невестой Перниллой Десвик, которой он сделал предложение в июне 2025 года, теперь запланирована на 2027 год.

Спортсмен объяснил это решение большим количеством планов на 2026 год, в котором пройдут Олимпийские игры и чемпионат мира.

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«После окончания Олимпийских игр и чемпионата мира нам нужно как следует подготовиться. Нам нужно уделить этому время. Думаю, это будет где-то в 2027 году, но я не знаю, когда именно. Понятия не имею, когда и где. Нам нужно найти кого-нибудь, кто возьмется за это дело и доведет его до конца», — приводит слова Клебо VG.

29-летний норвежец является пятикратным олимпийским чемпионом, 15-кратным чемпионом мира, пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным победителем многодневки «Тур де Ски».

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Йоханнес Клебо
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
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