Норвежский лыжник Клебо перенес свадьбу из-за большого количества планов на 2026 год

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо объявил о переносе даты своей свадьбы. Церемония бракосочетания с его невестой Перниллой Десвик, которой он сделал предложение в июне 2025 года, теперь запланирована на 2027 год.

Спортсмен объяснил это решение большим количеством планов на 2026 год, в котором пройдут Олимпийские игры и чемпионат мира.

«После окончания Олимпийских игр и чемпионата мира нам нужно как следует подготовиться. Нам нужно уделить этому время. Думаю, это будет где-то в 2027 году, но я не знаю, когда именно. Понятия не имею, когда и где. Нам нужно найти кого-нибудь, кто возьмется за это дело и доведет его до конца», — приводит слова Клебо VG.

29-летний норвежец является пятикратным олимпийским чемпионом, 15-кратным чемпионом мира, пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным победителем многодневки «Тур де Ски».