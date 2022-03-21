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Сегодня, 11:02

Норвежский лыжник Голберг заявил, что ему жаль отстраненных от соревнований российских спортсменов

Виктория Кравченко
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Норвежец Пол Голберг прокомментировал отстранение российских и белорусских лыжников от международных турниров.

«Мне искренне жаль всех российских спортсменов. Нет смысла говорить о том, что я думаю о причинах исключения России из лыжных гонок.

Сейчас мир делает все возможное, чтобы происходящее на Украине как можно быстрее прекратилось. Это точно безвыходная ситуация для всех спортсменов в России, которые не поддерживают происходящее. Империализму нет места в 21 веке", — цитирует Голберга Metaratings.ru.

Ранее исполком Международной федерации лыжных видов спорта решил отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://metaratings.ru/news/norvezhskiy-lyzhnik-golberg-mne-iskrenne-zhal-vsekh-rossiyskikh-sportsmenov-eto-bezvykhodnaya-situats-1226041/
Пол Голберг
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