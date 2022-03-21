Норвежский лыжник Голберг заявил, что ему жаль отстраненных от соревнований российских спортсменов

Норвежец Пол Голберг прокомментировал отстранение российских и белорусских лыжников от международных турниров.

«Мне искренне жаль всех российских спортсменов. Нет смысла говорить о том, что я думаю о причинах исключения России из лыжных гонок.

Сейчас мир делает все возможное, чтобы происходящее на Украине как можно быстрее прекратилось. Это точно безвыходная ситуация для всех спортсменов в России, которые не поддерживают происходящее. Империализму нет места в 21 веке", — цитирует Голберга Metaratings.ru.

Ранее исполком Международной федерации лыжных видов спорта решил отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.