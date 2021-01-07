Норвежский эксперт назвал Ступак одним из фаворитов «Тур де Ски»

Норвежский эксперт Торгейр Бьерн назвал фаворитов «Тур де Ски» среди женщин. По его словам, неизвестно, что еще покажет россиянка Юлия Тупак, которая вчера стала победительницей гонки преследования на этапе в Тоблахе (Италия).

Завтра в Валь-ди-Фьемме пройдут масс-старты классическим стилем. В общем зачете лидирует американка Джессика Диггинс. Ступак занимает третье место.

«У Фриды Карлссон сейчас кризис. Она выступает ниже своих возможностей, это касается и чисто технических моментов. Диггинс фаворит, но мы не знаем, что покажет Ступак на альпийских склонах. Андерссон также может себя показать, что уже делала раньше», — цитирует Бьерна Dagbladet.