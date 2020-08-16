Норвежские СМИ назвали количество кокаина, найденного в доме Нортуга

В доме норвежского лыжника Петтера Нортуга было обнаружено всего 10 грамм кокаина, сообщает VG.no. Если информация подтвердится, то, по всей видимости, спортсмена получит легкое наказание (например, общественные работы).

Юрист Анетт Оснес Фаусе рассказала, что в 2015 году за обнаружение 50 грамм кокаина человек был отправлен на 60 часов общественных работ. Более суровое наказание полагается в случае нахождения более 50 граммов кокаина. Ранее стало известно, что Нортуга задержала полиция.

Об инциденте рассказал сам спортсмен. По словам Петтера, его остановила дорожная полиция, а затем в его доме был проведен обыск. Там полицейские обнаружили наркотики. При этом Нортуг признал вину и начал сотрудничать со следствием.