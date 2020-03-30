Норвежские лыжники провели забег на 516 километров

Челлендж лыжников в Норвегии «кто пробежит большее расстояние на лыжах» обернулся новым мировым рекордом. В воскресенье Джоар Теле вместе с братьями Андерсом и Йоргеном Оклендами преодолели 516 километров за 31 час. В тот же день Эйрик Асдол совершил лыжное путешествие протяженностью 376 километров всего за 19 часов.

Как сообщает NRK, Теле и Окленды использовали двух помощников, которые перевозили станок для смазки лыж и съестные припасы для 30-часового забега. 516 километров — это новый мировой рекорд. Прежнее достижение составляло 513,5 км за 48 часов и было установлено Бьерном Леккеном.