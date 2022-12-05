Норвежская лыжница Венг о турнирах без россиян: «Мы скучаем по ним»

Норвежская лыжница Венг рассказала, что скучает по участию россиян в международных турнирах

Норвежская лыжница Тириль Венг прокомментировала отсутствие российских спортсменов на международных соревнованиях.

«Конечно, мы скучаем по россиянам», — приводит слова Венг РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Nettavisen.

Ранее отстранение россиян от международных соревнований прокомментировал норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт.

22 октября стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских атлетов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/23.

Российские и белорусские лыжники были отстранены от участия в международных соревнованиях в марте нынешнего года.