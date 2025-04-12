Норвежская лыжница Слинн сожгла свой стартовый номер гонки Нортуга

Норвежская лыжница Астрид Слинн сожгла свой стартовый номер гонки Janteloppet, основателем которой является двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг, в знак протеста против снижения размера призовых победителю женских соревнований.

Изначально планировалось, что чемпионы женской и мужской гонок получат по 500 тысяч норвежских крон (41,34 тысячи евро). Однако незадолго до старта организаторы решили снизить женскую часть призового фонда из-за небольшого числа участниц до 60 тысяч крон (4,9 тысячи евро).

После этого 37-летняя Слинн опубликовала в соцсетях видео, на котором она сжигает свой стартовый номер гонки.

«Это не соответствует тому, что они обещали, они еще и обвиняют в этом участников. Это просто ужасно! В 2025 году не должно быть такого, чтобы приходилось отстаивать такую идею. Я не собираюсь терпеть это!» — приводит слова Слинд TV2.

Лыжница отметила, что она согласилась бы принять участие в гонке и без призовых, если бы об этом было объявлено заранее, а не перед самым началом соревнований.