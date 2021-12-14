Норвежская лыжница пропустит этап Кубка мира в Дрездене из-за недомогания
19:55
Норвежская лыжница Майкен Касперсен-Фалла пропустит четвертый этап Кубка мира, который пройдет в немецком Дрездене. Она не сможет выступить в Германии из-за плохого самочувствия, сообщает SVT.
Соревнования пройдут с 18 по 19 декабря. В программу этапа вошли одиночный и командный спринты.
В данный момент Касперсен-Фалла занимает 21-ю позицию в общем зачете Кубка мира.
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