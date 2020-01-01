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Норвежки взяли весь пьедестал в гонке преследования этапа «Тур де Ски», Непряева — четвертая

14:15
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В итальянском Толбахе завершилась гонка преследования на 10 км среди женщин в рамках этапа «Тур де Ски».

Первое место заняла норвежка Ингвильд Остберг, второй приехала ее соотечественница Тереза Йохауг, замкнула тройку еще одна норвежка Хейди Венг.

Лучшей у России оказалась Наталья Непряева, ставшая четвертой.


Тоблах (Италия)
Кубок мира
«Тур де ски»
Женщины
Гонка преследования, 10 км (К)
1. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 26.51,5
2. Тереза Йохауг (Норвегия) — отставание 0,4
3. Хейди Венг (Норвегия) — 27,2
4. Наталья Непряева (Россия) — 27,3
5. Астрид Якобсен (Норвегия) — 27,7
6. Эбба Андерссон (Швеция) — 28,1...
16. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.54,4...
22. Алиса Жамбалова (Россия) — 2.58,5...
33. Анна Жеребятьева (Россия) — 3.24,6
34. Лидия Дуркина (Россия) — 3.25,6...
36. Диана Головань (Россия) — 3.32,8...
?40. Анна Нечаевская (Россия) — 3.58,0

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