В итальянском Толбахе завершилась гонка преследования на 10 км среди женщин в рамках этапа «Тур де Ски».

Первое место заняла норвежка Ингвильд Остберг, второй приехала ее соотечественница Тереза Йохауг, замкнула тройку еще одна норвежка Хейди Венг.

Лучшей у России оказалась Наталья Непряева, ставшая четвертой.



Тоблах (Италия)

Кубок мира

«Тур де ски»

Женщины

Гонка преследования, 10 км (К)

1. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 26.51,5

2. Тереза Йохауг (Норвегия) — отставание 0,4

3. Хейди Венг (Норвегия) — 27,2

4. Наталья Непряева (Россия) — 27,3

5. Астрид Якобсен (Норвегия) — 27,7

6. Эбба Андерссон (Швеция) — 28,1...

16. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.54,4...

22. Алиса Жамбалова (Россия) — 2.58,5...

33. Анна Жеребятьева (Россия) — 3.24,6

34. Лидия Дуркина (Россия) — 3.25,6...

36. Диана Головань (Россия) — 3.32,8...

?40. Анна Нечаевская (Россия) — 3.58,0