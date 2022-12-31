Норвежец Клебо выиграл мужской спринт свободным стилем на «Тур де Ски»
На стартовавшем в Швейцарии этапе «Тур де Ски» прошел мужской спринт свободным стилем.
Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, который опередил на 0,18 секунды итальянца Федерико Пеллегрино.
Третье место занял еще один норвежец — Синдре Бьернестад Скар.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Валь-Мюстаир, Швейцария
Мужчины
Спринт, свободный стиль
Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.00,98
2. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 0,18 секунды
3. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) — 2,19
4. Михал Новак (Чехия) — 3,39
5. Ришар Жув (Франция) — 3,41
6. Люка Шанава (Франция) — 28,66
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