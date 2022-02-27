Норвежец Флаатен выиграл спринт на чемпионате мира среди юниоров

В Норвегии проходит чемпионат мира по лыжным гонкам среди юниоров. 27 февраля спринтерскую гонку выиграл норвежец Йоханнес Флаатен.

Вторым стал Элия Барп из Италии. Тройку призеров замкнул норвежец Александр Холмбой.

Лыжные гонки

Лагне (Норвегия)

Молодежный чемпионат мира

Мужчины

Индивидуальный спринт

Спринт (С)

1. Йоханнес Флаатен (Норвегия)

2. Элия Барп (Италия)

3. Александр Холмбой (Норвегия)

4. Ике Мелнитс (Финляндия)

5. Мариус Кастнер (Германия)

6. Эдвин Ангер (Швеция)