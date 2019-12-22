Норвежцы заняли два первых места в командном спринте в Планице
13:59
На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершился мужской командный спринт.
Победила сборная Норвегии-1. Второй стала команда Норвегии-2. Третье место у команды Финляндии.
Российские команды Андрей Краснов/Глеб Ретивых и Андрей Собакарев/Александр Терентьев не отобрались в полуфинал.
Планица (Словения)
Кубок мира
Мужчины
Командный спринт (С)
1. Норвегия-1 (Синнре Скар, Эрик Вальнес) — 16.54,52
2. Норвегия-2 (Йоран Тефре, Ховард Таугбель) — отставание 1,29
3. Финляндия-1 (Ристоматти Хакола, Йони Мяки) — 1,43
4. Франция-1 (Ришар Жув, Люка Шанава) — 1,50
5. Италия-1 (Стефан Цельгер, Федерико Пеллегрино) — 13,42
6. Швейцария-1 (Роман Фургер, Йофиан Хедигер) — 16,16
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