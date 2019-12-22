Норвежцы заняли два первых места в командном спринте в Планице

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершился мужской командный спринт.

Победила сборная Норвегии-1. Второй стала команда Норвегии-2. Третье место у команды Финляндии.

Российские команды Андрей Краснов/Глеб Ретивых и Андрей Собакарев/Александр Терентьев не отобрались в полуфинал.

Планица (Словения)

Кубок мира

Мужчины

Командный спринт (С)

1. Норвегия-1 (Синнре Скар, Эрик Вальнес) — 16.54,52

2. Норвегия-2 (Йоран Тефре, Ховард Таугбель) — отставание 1,29

3. Финляндия-1 (Ристоматти Хакола, Йони Мяки) — 1,43

4. Франция-1 (Ришар Жув, Люка Шанава) — 1,50

5. Италия-1 (Стефан Цельгер, Федерико Пеллегрино) — 13,42

6. Швейцария-1 (Роман Фургер, Йофиан Хедигер) — 16,16