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«Норвежцы не умеют проигрывать». Вяльбе — о досрочной победе Большунова

11:05
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала досрочную победу Александра Большунова в общем зачете Кубка мира. Норвежские спортсмены не будут участвовать в трех оставшихся этапах Кубка мира из-за коронавируса.

— Решение норвежцев удивило?

— Мне кажется, такое решение должна была принимать не отдельная команда, а FIS (Международная федерация лыжных видов спорта). Все-таки опасность реально есть. Но они посчитали, что пока ехать можно. А норвежцы, мне кажется, просто не умеют проигрывать. Поняли, что ловить нечего. Чего тогда ехать? (Владимир Иванов)

Полностью интервью Елены Вяльбе — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/skiing/reviews/lyzhi-aleksandr-bolshunov-vyigral-kubok-mira-chto-skazala-elena-vyalbe-intervyu-norvezhcy-ne-umeyut-proigryvat-1651516/

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