«Норвежцы не умеют проигрывать». Вяльбе — о досрочной победе Большунова
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала досрочную победу Александра Большунова в общем зачете Кубка мира. Норвежские спортсмены не будут участвовать в трех оставшихся этапах Кубка мира из-за коронавируса.
— Решение норвежцев удивило?
— Мне кажется, такое решение должна была принимать не отдельная команда, а FIS (Международная федерация лыжных видов спорта). Все-таки опасность реально есть. Но они посчитали, что пока ехать можно. А норвежцы, мне кажется, просто не умеют проигрывать. Поняли, что ловить нечего. Чего тогда ехать? (Владимир Иванов)
Полностью интервью Елены Вяльбе — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/skiing/reviews/lyzhi-aleksandr-bolshunov-vyigral-kubok-mira-chto-skazala-elena-vyalbe-intervyu-norvezhcy-ne-umeyut-proigryvat-1651516/