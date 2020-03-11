Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала досрочную победу Александра Большунова в общем зачете Кубка мира. Норвежские спортсмены не будут участвовать в трех оставшихся этапах Кубка мира из-за коронавируса.

— Решение норвежцев удивило?

— Мне кажется, такое решение должна была принимать не отдельная команда, а FIS (Международная федерация лыжных видов спорта). Все-таки опасность реально есть. Но они посчитали, что пока ехать можно. А норвежцы, мне кажется, просто не умеют проигрывать. Поняли, что ловить нечего. Чего тогда ехать? (Владимир Иванов)

Полностью интервью Елены Вяльбе — здесь.