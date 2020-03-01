Норвегия выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Лахти, Россия стала четвертой
На этапе Кубка мира в финском Лахте прошла женская эстафета. Уверенную победу одержала сборная из Норвегии. Второе место заняла команда Финляндия.
Российский квартет вел борьбу с командами Германии и Швеции. На последнем этапе немецкая спортсменка упала и выбыла из числа претендентов на медали. А россиянка Яна Кирпиченко уступила сопернице из Швеции в финишном створе и осталась на четвертой строчке.
Лыжные гонки
Лахти (Финляндия)
Кубок мира
Женщины
Эстафета, 4 х 5 км
1. Норвегия (Тириль Венг, Ингвильд Остберг, Тереза Йохауг, Хейди Венг) — 50.04,8
2. Финляндия-1 (Йоанна Матинтало, Кертту Нисканен, Лаура Мононен, Криста Пармакоски) (Финляндия) — отставание 30,3
3. Швеция (Шарлотта Калла, Фрида Карлссон, Ребекка Эрн, Майя Дальквист) — 1.55,2
4. Россия-1 (Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Яна Кирпиченко) (Россия) — 1.55,3
5. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Виктория Карль, Софи Крель) — 2.15,5
6. Финляндия-2 (Анна Кюлленен, Катри Люлюнпера, Сусанна Саапунки, Ясмин Йенсуу) (Финляндия) — 2.28,4
7. Россия-2 (Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Анна Нечаевская, Диана Головань) (Россия) — 3.37,1