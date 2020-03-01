Норвегия выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Лахти, Россия стала четвертой

На этапе Кубка мира в финском Лахте прошла женская эстафета. Уверенную победу одержала сборная из Норвегии. Второе место заняла команда Финляндия.

Российский квартет вел борьбу с командами Германии и Швеции. На последнем этапе немецкая спортсменка упала и выбыла из числа претендентов на медали. А россиянка Яна Кирпиченко уступила сопернице из Швеции в финишном створе и осталась на четвертой строчке.

Лыжные гонки

Лахти (Финляндия)

Кубок мира

Женщины

Эстафета, 4 х 5 км

1. Норвегия (Тириль Венг, Ингвильд Остберг, Тереза Йохауг, Хейди Венг) — 50.04,8

2. Финляндия-1 (Йоанна Матинтало, Кертту Нисканен, Лаура Мононен, Криста Пармакоски) (Финляндия) — отставание 30,3

3. Швеция (Шарлотта Калла, Фрида Карлссон, Ребекка Эрн, Майя Дальквист) — 1.55,2

4. Россия-1 (Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Яна Кирпиченко) (Россия) — 1.55,3

5. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Виктория Карль, Софи Крель) — 2.15,5

6. Финляндия-2 (Анна Кюлленен, Катри Люлюнпера, Сусанна Саапунки, Ясмин Йенсуу) (Финляндия) — 2.28,4

7. Россия-2 (Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Анна Нечаевская, Диана Головань) (Россия) — 3.37,1