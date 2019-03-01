Норвегия выиграла мужскую эстафету на ЧМ в Зефельде, Россия - вторая

Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам выиграла эстафету на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Золото завоевали Эмиль Иверсен, Мартин Сундбю, Шур Рете и Йоханнес Клебо. Они показали результат 1 час 42 минуты 32,1 секунды.

Второе место заняла команда России в составе Андрея Ларькова, Александра Бессмертных, Александра Большунова и Сергея Устюгова. Отставание от победителей составило 38,8 секунды. Третье место заняла сборная Франции, за которую бежали Адриен Бакшайдер, Морис Манифика, Клеман Парис и Ришар Жув (отставание - 1.02,8).

Зефельд (Австрия)

Чемпионат мира

Мужчины

Эстафета 4 х 10 км

1. Норвегия (Эмиль Иверсен, Мартин Йонсруд Сундбю, Шур Рете, Йоханнес Клебо) - 1:42.32,1

2. Россия (Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов, Сергей Устюгов) - отставание 38,8

3. Франция (Адриен Бакшайдер, Морис Манифика, Клеман Парис, Ришар Жув) - 1.01,0

4. Финляндия (Ристоматти Хакола, Иво Нисканен, Матти Хейккинен, Пертту Хюваринен) - 1.02,8

5. Швеция (Оскар Свенссон, Калле Хальфварссон, Йонас Бауманн, Виктор Торн) - 1.39,5

6. Германия (Себастьян Айзенлауэр, Андреас Кац, Флориан Ноц, Йонас Доблер) - 1.48,3

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