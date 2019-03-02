Норвегия выиграла командные соревнования в двоеборье на ЧМ в Зефельде, Россия - 11-я

Сборная Норвегии завоевала золото в командных соревнованиях в двоеборье на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде. Второе место заняла Германия, третье - Австрия.

Россия, которую представляли Виталий Иванов, Эрнест Яхин, Вячеслав Барков и Александр Пашаев, стала 11-й.

Двоеборье

Зефельд (Австрия)

Чемпионат мира

Мужчины

Командные соревнования

К-90 + 4 х 5 км

1. Норвегия (Эспен Бьернстад, Ян Шмид, Йерген Гробак, Ярл Магнус Риибер) - 50.15,5

2. Германия (Йоханнес Ридзек, Эрик Френцель, Фабиан Риссле, Винценц Гайгер) - отставание 1,0

3. Австрия (Бернхард Грубер, Марио Зайдль, Франц-Йозеф Рерль, Лукас Клапфер) - 5,0

4. Япония - 28,7

5. Финляндия - 1.09,06

6. Франция - 1.12,0...

11. Россия (Виталий Иванов, Эрнест Яхин, Вячеслав Барков, Александр Пашаев) - 7.24,6

Все о чемпионате мира в Зефельде - здесь