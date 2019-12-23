Норвегия назвала состав на «Тур де Ски»

Сборная Норвегии по лынжным гонкам объявила состав команды на «Тур де Ски» сообщает, сайт Федерации лыжного спорта Норвегии.

В состав женской команды была включена Ингвильд Остберг, которая пропустила последние этапы Кубка мира из-за проблем со здоровьем. Как сообщили в медицинском штабе норвежской команды, Остберг будет стартовать, но при этом ее состояние будет оцениваться по ходу соревнований.

Состав сборной Норвегии

Женщины: Тереза Йохауг, Хайди Венг, Майкен Касперсен Фалла, Ингвильд Остберг, Рагниль Хага, Астрид Якобсен, Лотта Венг, Тириль Венг, Кари Эйре Слинд, Анне Кьерсти Кальво.

Мужчины: Йоханнес Клебо, Дидрик Тонсет, Эмиль Иверсен, Сьюр Роте, Ханс Кристер Холунн, Симен Хегстад Крюгер, Пол Голберг, Мартин Левстрем Нюэнгет, Синдре Бьернестад Скар, Эрик Вальнес.

«Тур де Ски» пройдет с 28 декабря по 5 января.