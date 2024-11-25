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Сегодня, 21:33

Нортуг рассказал об общении с Большуновым на тему отстранения: «Ему тяжело психологически»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг заявил, что общается с российскими лыжниками на тему их отстранения от международных соревнований.

«Я общаюсь с ними через WhatsApp или Telegram. Это хорошо — получать новости о том, что происходит внутри лыжного спорта в России. Конечно, они находятся в сложной ситуации, потому что они отстранены.

В основном Большунов пишет, что ему тяжело психологически. Не так просто выходить на тренировки. Он выполняет работу, но делает это без «страсти». Выходит на улицу и тренируется, потому что должен, вот и все, я его понимаю.

Думаю, мне было бы плохо в такой ситуации. Я был бы расстроен и раздражен. Это бы повлияло на мои тренировки, которые оказались бы на третьем-четвертом месте в списке моих приоритетов. Это произошло бы довольно быстро, если бы я знал, что я не смогу выходить на мировую арену, соревноваться с лучшими и бороться за медали», — цитирует Нортуга Nettavisen.

25 ноября Большунов не сумел выйти в полуфинал спринта на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Он занял третье место в четвертьфинале, отстав от лидера Ивана Безматерных на 0,29 секунды.

Александр Большунов
Петтер Нортуг
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