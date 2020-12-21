Нортуг получил семь месяцев тюрьмы за хранение наркотиков и нарушение правил дорожного движения

Суд приговорил двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Петтера Нортуга к семи месяцам заключения за хранение наркотиков и нарушение правил дорожного движения, сообщает NRK. Также он был пожизненно лишен водительских прав.

В середине августа Нортуг сообщил, что был остановлен полицией за превышение скорости и отправлен на медицинское освидетельствование. Норвежец добавил, что полиция обнаружила в его доме кокаин.

Позднее стало известно, что анализ крови Нортуга показал, что он не был под воздействием наркотиков или алкоголя во время вождения автомобиля, когда его остановила полиция, поэтому обвинение в вождении в состоянии наркотического опьянения было снято.

Нортуг завершил карьеру в декабре 2018 года. На Олимпиаде-2010 в Ванкувере он завоевал два золота, одно серебро и одну бронзу. Также на счету норвежца 13 золотых и три серебряные медали чемпионатов мира и два Хрустальных глобуса за победы в общем зачете Кубка мира (2010, 2013).