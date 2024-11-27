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Нортуг может выступить на Олимпиаде-2026 под флагом Лихтенштейна

Камила Абдурахманова
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Двукратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Петтер Нортуг заявил о возможности выступления на Играх-2026 под флагом Лихтенштейна.

— Если я поеду на ОИ в следующем году, от какой страны, как ты думаешь, будет проще всего квалифицироваться? Лихтенштейн! Тогда, думаю, путь на ОИ-2026 возможен. Мне кажется, нам туда нужно. Лихтенштейн выглядит привлекательно. У них есть лыжная федерация. И знаете, кто тренирует сборную? Он взял медаль в марафоне в Сочи — Илья Черноусов. Он там тренер. Может быть, это шанс на следующую Олимпиаду. Лихтенштейн близок к Альпам. Это центр, если хочешь тренироваться. Быстро добираться до всего, чего угодно, — цитирует Нортуга TV2.

38-летний Нортуг — 2-кратный олимпийский чемпион, 14-кратный чемпион мира, дважды становился обладателем Кубка мира.

Петтер Нортуг
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