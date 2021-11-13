Нисканен выиграл индивидуальную гонку в Муонио, Червоткин стал вторым, Якимушкин финишировал третьим

Финский лыжник Ийво Нисканен выиграл индивидуальную гонку классическим стилем на 15 км в Муонио (Финляндия).

Нисканен преодолел дистанцию за 37 минут и 30,1 секунды. Второе место занял россиянин Алексей Червоткин (отставание — +5,4 секунды), третьим стал его соотечественник Иван Якимушкин (+26,3).

В десятке лучших приехали еще четверо представителей России: 6-м стал Сергей Устюгов (+52,2), на 7-й строчке — Илья Семиков (+57,4), на 9-й — Андрей Собакарев (+1.05,7), на 10-й — Денис Спицов (+1.07,6). 11-м финишировал Александр Терентьев (+1.15,5), 12-м — Андрей Ларьков (+1.30,8).