Нисканен: «Условия в Руке не были безопасными и я не решился рисковать своим здоровьем»

Финский лыжник Ийво Нисканен прокомментировал свое снятие с гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке из-за мороза.

«Гонки в Руке закончились, к сожалению, слишком рано для меня. Увы, условия не были полностью безопасными, и я не решился рискнуть и поставить под угрозу свое здоровье. Многие спортсмены голосовали и хотели бы, чтобы соревнования были отложены или отменены. Неслучайно же не выступил ни один олимпийский чемпион 2018 года: спринт — Йоханнес Клебо, скиатлон — Симен Крюгер, 15 км — Дарио Колонья, 50 км — я.

Считаю, принял разумное решение. Я бы не смог выступать в феврале, если бы сегодня утром, когда проснулся, мои легкие бы вдруг затрещали. Приносим свои извинения зрителям", — написал Нисканен в своем Instagram.

Первыми с гонки преследования снялись все норвежские лыжники, объяснив это тем, что есть угроза для легких спортсменов и они хотят избежать возможного обморожения.

В итоге победу в мужской гонке одержали россияне. Первым стал Александр Большунов (35.23,7), вторым — Сергей Устюгов (отставание 0,5) и третье место занял Артем Мальцев (0,7).